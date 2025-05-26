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غارة ثالثة على بلدة بريتال مستهدفة أحد المنازل في حي المحوط

آخر الأخبار
2025-05-26 | 08:51
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غارة ثالثة على بلدة بريتال مستهدفة أحد المنازل في حي المحوط
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غارة ثالثة على بلدة بريتال مستهدفة أحد المنازل في حي المحوط

 
 
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