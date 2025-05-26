الرئيس عون أكد لوزيرة خارجية فنلندا تمسّك لبنان ببقاء قوة "اليونيفيل" في الجنوب نظرًا للدور المهم الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق القرار 1701

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