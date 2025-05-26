محمد رعد من قصر بعبدا: مساحة التفاهم مع الرئيس عون واسعة ويُعوَّل عليها ونحن لا نرى أنفسنا ملزَمين بتوقيت أو مكان أو أسلوب معيّن طالما أن الرئيس يحرص على تحقيق الأولويات وفي طليعتها حفظ السيادة وإنهاء الاحتلال ووقف الخروقات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك