باسيل: التيار لا يزال القوّة الكبرى ولا صحيح ان التيار انتهى بل هو اقوى بكثير بالانتخابات البلدية من 2016 وعدد المخاتير والأعضاء والرؤساء يثبت ذلك

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