معلومات للـLBCI: لقاء رئيس الجمهورية بالنائب محمد رعد كان إيجابيًا وتخلله الكثير من الود وقد عكس تصريح رعد من على منبر الرئاسة هذه العلاقة الإيجابية وأظهر حرص "الحزب" على مواصلة الحوار مع الرئيس وإبقاء قنوات التواصل معه العلنية والخاصة مفتوحة

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