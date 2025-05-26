أ.ف.ب: الملك تشارلز الثالث يصل كندا في زيارة تاريخية وسط توترات مع الولايات المتحدة

حزب مادورو يحقق فوزًا في الانتخابات التشريعية والإقليمية في فنزويلا

حزب مادورو يحقق فوزًا في الانتخابات التشريعية والإقليمية في فنزويلا

مؤسسة إغاثة غزة: سنبدأ بتسليم المساعدات مباشرة إلى القطاع بدءا من اليوم وتوزيع المساعدات سيصل إلى مليون فلسطيني في غزة بحلول نهاية هذا الأسبوع