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أ.ف.ب: الملك تشارلز الثالث يصل كندا في زيارة تاريخية وسط توترات مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2025-05-26 | 14:02
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أ.ف.ب: الملك تشارلز الثالث يصل كندا في زيارة تاريخية وسط توترات مع الولايات المتحدة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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