لقاء يجمع رئيس الحكومة نواف سلام بشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب

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سلام من الامارات للـLBCI: نعمل على تأمين التسهيلات التي تضمن عودة اهلنا بالخليج الى لبنان وهم قد اعتادوا أن يزوروا لبنان لكن الظروف الأخيرة قد منعتهم