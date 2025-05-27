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لقاء يجمع رئيس الحكومة نواف سلام بشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب

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2025-05-27 | 03:01
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لقاء يجمع رئيس الحكومة نواف سلام بشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب
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لقاء يجمع رئيس الحكومة نواف سلام بشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب

 
 
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