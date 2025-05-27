سلام من الامارات للـLBCI: نعمل على الحكومة الالكترونية وادخال الذكاء الاصطناعي على عمل الحكومة وقد شددنا في بياننا الوزاري على أهمية التحوّل في لبنان ولدينا وزارة لتنمية الادارية وكل ما يتعلّق برقمنة الادارة ونحن بصدد انشاء وزارة للذكاء الاصطناعي

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سلام من الامارات للـLBCI: نستفيد من تجربة الامارات في الذكاء الاصطناعي وقد أبدت كلّ تعاون مع لبنان في هذه "النقلة" التي ستسهّل المعاملات اللبنانية وتحدّ من الفساد