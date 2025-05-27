الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": نريد دولة قانون ومؤسسات لا دولة محاصصة وزبائنية ودولة سيادة لا ارتهان ودولة قرار لا ساحة صراعات وإنّا نريد لبنان الذي يملك قراره في السلم والحرب ولبنان المتجذّر في هويته اللبنانية والعربية والمنفحتة على العالم
آخر الأخبار
2025-05-27 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": نريد دولة قانون ومؤسسات لا دولة محاصصة وزبائنية ودولة سيادة لا ارتهان ودولة قرار لا ساحة صراعات وإنّا نريد لبنان الذي يملك قراره في السلم والحرب ولبنان المتجذّر في هويته اللبنانية والعربية والمنفحتة على العالم
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
"قمة
الاعلام
العربي
دبي":
قانون
ومؤسسات
محاصصة
وزبائنية
ودولة
سيادة
ارتهان
ودولة
صراعات
وإنّا
لبنان
قراره
السلم
والحرب
ولبنان
المتجذّر
هويته
اللبنانية
والعربية
والمنفحتة
العالم
التالي
بحلول عام 2032... زلزال كبير يهدد كاليفورنيا: هذا ما قاله العلماء
سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": نحن بحاجة الى اعلام يضع الحقيقة فوق كل اعتبار اي ان يكون كمسؤول ولا يسخّر للتحوير وأتحدث من خلفيّة رجل قانون تعلّم أن "الحقيقة لا تبنى على الظنون"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:51
نقابة الدواجن: لا صحة لإصابة الدواجن بمرض معد والإنتاج اللبناني من الأفضل عالميًا
أخبار لبنان
08:51
نقابة الدواجن: لا صحة لإصابة الدواجن بمرض معد والإنتاج اللبناني من الأفضل عالميًا
0
أمن وقضاء
08:46
بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
أمن وقضاء
08:46
بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
0
أخبار لبنان
08:41
سفير أستراليا في البترون... وزيارة لكنيستي مار نوهرا والسيدة والقلعة الأثرية
أخبار لبنان
08:41
سفير أستراليا في البترون... وزيارة لكنيستي مار نوهرا والسيدة والقلعة الأثرية
0
أمن وقضاء
08:38
إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي... الحجار: الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام
أمن وقضاء
08:38
إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي... الحجار: الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
08:30
بعد حادثة الدهس الأخيرة... عالم كرة القدم يتضامن مع ليفربول
رياضة
08:30
بعد حادثة الدهس الأخيرة... عالم كرة القدم يتضامن مع ليفربول
0
علوم وتكنولوجيا
08:15
"سبايس إكس" تتحضر لإجراء الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ "ستارشيب"
علوم وتكنولوجيا
08:15
"سبايس إكس" تتحضر لإجراء الرحلة التجريبية التاسعة لصاروخ "ستارشيب"
0
رياضة
07:54
رونالدو يلمح إلى انتهاء رحلته مع النصر: "انتهى هذا الفصل"
رياضة
07:54
رونالدو يلمح إلى انتهاء رحلته مع النصر: "انتهى هذا الفصل"
0
صحة وتغذية
07:30
دهون البطن تؤدي إلى الإصابة بمرض جلدي... وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
07:30
دهون البطن تؤدي إلى الإصابة بمرض جلدي... وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
0
أخبار لبنان
2025-05-18
حتى الساعة..ارتفاع ملحوظ في نسب الاقتراع في بعلبك والهرمل والبقاع مقابل نسبة متواضعة في بيروت
أخبار لبنان
2025-05-18
حتى الساعة..ارتفاع ملحوظ في نسب الاقتراع في بعلبك والهرمل والبقاع مقابل نسبة متواضعة في بيروت
0
آخر الأخبار
2025-05-22
غارة على أطراف تولين
آخر الأخبار
2025-05-22
غارة على أطراف تولين
0
أخبار لبنان
02:47
انسحاب القوة الاسرائيلية من كروم المراح
أخبار لبنان
02:47
انسحاب القوة الاسرائيلية من كروم المراح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:00
ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب
أخبار دولية
08:00
ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي
0
أخبار لبنان
04:56
سلام من "قمة الاعلام العربي": نريد إعلاماً مسؤولاً ولبنان عائد إلى دولته وعروبته
أخبار لبنان
04:56
سلام من "قمة الاعلام العربي": نريد إعلاماً مسؤولاً ولبنان عائد إلى دولته وعروبته
0
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
3
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
4
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
5
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
6
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
8
منوعات
12:36
"زواجي لم يدم 24 ساعة وعريسي اختفى خلال حفل الزفاف"... ما اكتشفته هذه الشابة لاحقا لا يُصدق
منوعات
12:36
"زواجي لم يدم 24 ساعة وعريسي اختفى خلال حفل الزفاف"... ما اكتشفته هذه الشابة لاحقا لا يُصدق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More