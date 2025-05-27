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محافظ بنك إسرائيل المركزي لرويترز: إستمرار الحرب في غزة لستة شهور أخرى سيؤثر سلبًا على النمو
آخر الأخبار
2025-05-27 | 09:35
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محافظ بنك إسرائيل المركزي لرويترز: إستمرار الحرب في غزة لستة شهور أخرى سيؤثر سلبًا على النمو
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