وكالة نقلا عن وزير المالية السوري: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 حزيران

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سلام من الامارات للـLBCI: نعمل على الحكومة الالكترونية وادخال الذكاء الاصطناعي على عمل الحكومة وقد شددنا في بياننا الوزاري على أهمية التحوّل في لبنان ولدينا وزارة لتنمية الادارية وكل ما يتعلّق برقمنة الادارة ونحن بصدد انشاء وزارة للذكاء الاصطناعي