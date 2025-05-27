قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي للإخبارية السورية: أنفي بشكل قاطع مشاركتي في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي وأؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية

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سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": نحن بحاجة الى اعلام يضع الحقيقة فوق كل اعتبار اي ان يكون كمسؤول ولا يسخّر للتحوير وأتحدث من خلفيّة رجل قانون تعلّم أن "الحقيقة لا تبنى على الظنون"