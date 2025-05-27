حماس: خطة المساعدات الجديدة تهدف للسيطرة على الأفراد لا مساعدتهم ما يعد خرقا صارخا للقانون الإنساني الدولي

سلام من "قمة الاعلام العربي في دبي": نريد دولة قانون ومؤسسات لا دولة محاصصة وزبائنية ودولة سيادة لا ارتهان ودولة قرار لا ساحة صراعات وإنّا نريد لبنان الذي يملك قراره في السلم والحرب ولبنان المتجذّر في هويته اللبنانية والعربية والمنفحتة على العالم

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