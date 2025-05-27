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حماس: ما تسمى بمواقع التوزيع الآمن التي تقام في مناطق عازلة ليست سوى نموذج قسري لممرات إنسانية مفخخة
آخر الأخبار
2025-05-27 | 16:52
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حماس: ما تسمى بمواقع التوزيع الآمن التي تقام في مناطق عازلة ليست سوى نموذج قسري لممرات إنسانية مفخخة
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