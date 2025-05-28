الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون: نواصل التحرك باتجاه مسار حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط

آخر الأخبار
2025-05-28 | 02:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون: نواصل التحرك باتجاه مسار حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ماكرون: نواصل التحرك باتجاه مسار حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

نواصل

التحرك

باتجاه

الدولتين

وتحقيق

السلام

الدائم

الشرق

الأوسط

LBCI التالي
لهذا السبب... الإصابات بسرطان الجلد تسجّل ارتفاعا ملحوظًا حول العالم
يديعوت أحرونوت: عشرات يشاركون في فعاليات احتجاجية جنوبي مدينة حيفا للمطالبة بإعادة المخطوفين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:41

عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية

LBCI
أخبار دولية
05:36

البابا: لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:24

أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله

LBCI
أخبار دولية
05:18

لافروف: تعزيز القدرات العسكرية الألمانية مصدر قلق كبير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:41

عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية

LBCI
أخبار دولية
05:36

البابا: لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار لبنان
05:24

أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله

LBCI
أخبار دولية
05:18

لافروف: تعزيز القدرات العسكرية الألمانية مصدر قلق كبير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:40

سلام أمام الجالية في الامارات: مصرون على تحقيق الاصلاح والسيادة

LBCI
أخبار لبنان
04:06

مطار بيروت... المحطة الأولى من جولة رسامني الميدانية

LBCI
أخبار دولية
03:43

مفوضية الأمم المتحدة: إصابة 47 شخصًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس في عيون وزيرة السياحة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
13:24

إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس

LBCI
أخبار لبنان
13:19

رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:44

إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً

LBCI
أخبار لبنان
15:12

وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود

LBCI
أمن وقضاء
13:27

الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن

LBCI
فنّ
09:50

بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)

LBCI
حال الطقس
00:56

لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة

LBCI
أخبار دولية
13:31

السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران

LBCI
أمن وقضاء
08:46

بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية

LBCI
أخبار لبنان
15:01

وصول طائرة تشيكية تحمل مواد غذائية وطبية هبة للجيش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More