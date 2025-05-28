الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
26
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
26
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماكرون: نواصل التحرك باتجاه مسار حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2025-05-28 | 02:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماكرون: نواصل التحرك باتجاه مسار حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
نواصل
التحرك
باتجاه
الدولتين
وتحقيق
السلام
الدائم
الشرق
الأوسط
التالي
لهذا السبب... الإصابات بسرطان الجلد تسجّل ارتفاعا ملحوظًا حول العالم
يديعوت أحرونوت: عشرات يشاركون في فعاليات احتجاجية جنوبي مدينة حيفا للمطالبة بإعادة المخطوفين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
0
أخبار دولية
05:36
البابا: لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
05:36
البابا: لوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار لبنان
05:24
أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله
أخبار لبنان
05:24
أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله
0
أخبار دولية
05:18
لافروف: تعزيز القدرات العسكرية الألمانية مصدر قلق كبير
أخبار دولية
05:18
لافروف: تعزيز القدرات العسكرية الألمانية مصدر قلق كبير
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
0
أخبار دولية
05:36
البابا: لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
05:36
البابا: لوقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار لبنان
05:24
أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله
أخبار لبنان
05:24
أدرعي: قضينا على قائد مجمع ياطر في حزب الله
0
أخبار دولية
05:18
لافروف: تعزيز القدرات العسكرية الألمانية مصدر قلق كبير
أخبار دولية
05:18
لافروف: تعزيز القدرات العسكرية الألمانية مصدر قلق كبير
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:40
سلام أمام الجالية في الامارات: مصرون على تحقيق الاصلاح والسيادة
أخبار لبنان
03:40
سلام أمام الجالية في الامارات: مصرون على تحقيق الاصلاح والسيادة
0
أخبار لبنان
04:06
مطار بيروت... المحطة الأولى من جولة رسامني الميدانية
أخبار لبنان
04:06
مطار بيروت... المحطة الأولى من جولة رسامني الميدانية
0
أخبار دولية
03:43
مفوضية الأمم المتحدة: إصابة 47 شخصًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية
أخبار دولية
03:43
مفوضية الأمم المتحدة: إصابة 47 شخصًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح
تقارير نشرة الاخبار
15:05
سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إنتخابات الجنوب والنبطية: خروقات محدودة في معاقل الثنائي
0
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
أخبار لبنان
13:24
إفرام تقدم بإقتراح قانون انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
نتنياهو يتراجع ويعيد الكرة إلى ملعب حماس
0
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
أخبار لبنان
13:19
رئيس بلدية بيروت أكد التعاون مع الجميع من أجل بلدية منتجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
تقارير نشرة الاخبار
13:18
قسد والمقاتلون الأجانب... هذا ما سيفعل بهم الرئيس السوري أحمد الشرع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عوائق في وجه نزع السلاح الفلسطيني في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
2
أخبار لبنان
15:12
وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود
أخبار لبنان
15:12
وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود
3
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
4
فنّ
09:50
بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)
فنّ
09:50
بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)
5
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
6
أخبار دولية
13:31
السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران
أخبار دولية
13:31
السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران
7
أمن وقضاء
08:46
بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
أمن وقضاء
08:46
بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
8
أخبار لبنان
15:01
وصول طائرة تشيكية تحمل مواد غذائية وطبية هبة للجيش
أخبار لبنان
15:01
وصول طائرة تشيكية تحمل مواد غذائية وطبية هبة للجيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More