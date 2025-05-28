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"حماس": الاتفاق مع ويتكوف يتضمن إطلاق 10 أسرى إسرائيليين وجثث مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين بضمان الوسطاء
آخر الأخبار
2025-05-28 | 09:48
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"حماس": الاتفاق مع ويتكوف يتضمن إطلاق 10 أسرى إسرائيليين وجثث مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين بضمان الوسطاء
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