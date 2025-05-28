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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق انفاق المطار قبل آخر نفق سبب بازدحام مروري بالاتجاهين

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2025-05-28 | 09:53
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق انفاق المطار قبل آخر نفق سبب بازدحام مروري بالاتجاهين
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق انفاق المطار قبل آخر نفق سبب بازدحام مروري بالاتجاهين

 
 
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