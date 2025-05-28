جعجع لـ"حوار المرحلة": لا يمكنني حتى اليوم تفسير ما حصل في انتخابات اتحاد بلديات المتن وفضل وصول أكثرية رؤساء البلديات كان للكتائب والقوات وأخذنا وعودا والبعض طعننا بظهرنا

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