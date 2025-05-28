جعجع لـ"حوار المرحلة": لم نتحالف مع حزب الله إطلاقًا في بيروت وما حصل هو أننا اتفقنا على جمع الفرقاء المسيحيين جميعا على موقف موحّد ضمن هذا الإطار وأن يجمع المخزومي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الفرقاء المسلمين والهمّ الأساسي كان الحفاظ على المن

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