جعجع لـ حوار المرحلة: حاولنا بناء تحالفات قبل الوصول إلى الإنتخابات في زحلة لأننا كنا نرى أن التحالف مع طرف آخر قد يمنحنا فرصة أكبر للفوز بالمعركة ولم نرتكب خطأ في التفاوض مع ميريام سكاف ولقد ذهبنا أبعد مما ينبغي ومع ذلك لم ينجح التحالف

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