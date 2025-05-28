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o
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o
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o
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21
o
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جعجع لـ"حوار المرحلة": ليس من حق حزب الله أن يضع الشروط لتسليم السلاح بل الدولة هي وحدها صاحبة الحق في ذلك وإذا أراد اخراج إسرائيل من لبنان فأول ما يجب فعله هو العمل على قيام الدولة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-05-28 | 15:22
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جعجع لـ"حوار المرحلة": ليس من حق حزب الله أن يضع الشروط لتسليم السلاح بل الدولة هي وحدها صاحبة الحق في ذلك وإذا أراد اخراج إسرائيل من لبنان فأول ما يجب فعله هو العمل على قيام الدولة اللبنانية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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