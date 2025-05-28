جعجع لـ"حوار المرحلة": ليس من حق حزب الله أن يضع الشروط لتسليم السلاح بل الدولة هي وحدها صاحبة الحق في ذلك وإذا أراد اخراج إسرائيل من لبنان فأول ما يجب فعله هو العمل على قيام الدولة اللبنانية

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