جعجع لـ حوار المرحلة: علاقتنا جيدة مع الشخصيات المستلقة التي نتشارك معها الرأي ولم أر يومًا أن الرئيس عون سعى لتشكيل قوة حزبية والإنتخابات البلدية حصلت بغاية من النزاهة

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