وزارة الصحة بغزة: 11 ألف مريض سرطان في القطاع من دون رعاية صحية بعد توقف خدمة العلاج الكيميائي

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الرئيس عون لجمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال: دوركم أساسي في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية وقد توافقتُ مع السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات