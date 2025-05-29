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الرئيس عون لجمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال: دوركم أساسي في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية وقد توافقتُ مع السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات

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2025-05-29 | 03:50
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الرئيس عون لجمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال: دوركم أساسي في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية وقد توافقتُ مع السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات
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الرئيس عون لجمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال: دوركم أساسي في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية وقد توافقتُ مع السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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