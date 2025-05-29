الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

الوكالة الوطنية للاعلام: سقوط قذيفة من نوع "شيلكا" في بلدة الدوسة في عكار مصدرها الجانب السوري مما أدى الى اصابة مواطن بجروح

الوكالة الوطنية للاعلام: سقوط قذيفة من نوع "شيلكا" في بلدة الدوسة في عكار مصدرها الجانب السوري مما أدى الى اصابة مواطن بجروح

الرئيس عون لجمعية الصداقة المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال: دوركم أساسي في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية وقد توافقتُ مع السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكّد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات