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الوكالة الوطنية للاعلام: سقوط قذيفة من نوع "شيلكا" في بلدة الدوسة في عكار مصدرها الجانب السوري مما أدى الى اصابة مواطن بجروح
آخر الأخبار
2025-05-29 | 03:55
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الوكالة الوطنية للاعلام: سقوط قذيفة من نوع "شيلكا" في بلدة الدوسة في عكار مصدرها الجانب السوري مما أدى الى اصابة مواطن بجروح
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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