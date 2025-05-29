الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن استشهاد 44 شخصا في غارات إسرائيلية منذ فجر الخميس
آخر الأخبار
2025-05-29 | 05:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن استشهاد 44 شخصا في غارات إسرائيلية منذ فجر الخميس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المدني
استشهاد
غارات
إسرائيلية
الخميس
التالي
الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مركبة لنا في محيط مخيم طولكرم شمالي الضفة
"أو إف 201"... اكتشاف كوكب قزم جديد على أطراف النظام الشمسي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:22
بعثة صندوق الدولي اجتمعت بسفراء عدد من الدول المانحة في دارة السفير المصري...
أخبار لبنان
09:22
بعثة صندوق الدولي اجتمعت بسفراء عدد من الدول المانحة في دارة السفير المصري...
0
أخبار دولية
09:20
لندن: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة "عقبة متعمدة" في طريق إقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
09:20
لندن: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة "عقبة متعمدة" في طريق إقامة دولة فلسطينية
0
أخبار دولية
09:12
روسيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة بمثابة "عقاب جماعي للسكان المدنيين"
أخبار دولية
09:12
روسيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة بمثابة "عقاب جماعي للسكان المدنيين"
0
أخبار دولية
09:09
سوريا توقع اتفاقا في مجال الطاقة مع ائتلاف شركات دولية بقيمة 7 مليار دولار
أخبار دولية
09:09
سوريا توقع اتفاقا في مجال الطاقة مع ائتلاف شركات دولية بقيمة 7 مليار دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:00
هبة طوجي تتوج حفلها الإستثنائي في باريس بألبوم جديد
فنّ
09:00
هبة طوجي تتوج حفلها الإستثنائي في باريس بألبوم جديد
0
آخر الأخبار
08:49
انتخاب مصطفى حجازي رئيسا لبلدية صيدا واحمد عكرة نائباً له
آخر الأخبار
08:49
انتخاب مصطفى حجازي رئيسا لبلدية صيدا واحمد عكرة نائباً له
0
فنّ
08:48
يارا تستعد لإصدار الأغنية الأولى من ألبومها اللبناني الجديد
فنّ
08:48
يارا تستعد لإصدار الأغنية الأولى من ألبومها اللبناني الجديد
0
آخر الأخبار
08:05
مركز طوارئ الصحة: شهيد في الغارة على النبطية الفوقا
آخر الأخبار
08:05
مركز طوارئ الصحة: شهيد في الغارة على النبطية الفوقا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:43
الأردن يعتبر قرار إسرائيل إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"
أخبار دولية
07:43
الأردن يعتبر قرار إسرائيل إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي"
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-22
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-22
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
0
أخبار دولية
06:51
المبعوث الأميركي الى سوريا يصل الى دمشق
أخبار دولية
06:51
المبعوث الأميركي الى سوريا يصل الى دمشق
0
أخبار لبنان
07:19
لجنة الاشغال بحثت في تأهيل المرافئ والمطارات وعطية ناشد رسامني اعادة بناء الجسور المهدمة
أخبار لبنان
07:19
لجنة الاشغال بحثت في تأهيل المرافئ والمطارات وعطية ناشد رسامني اعادة بناء الجسور المهدمة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
أخبار لبنان
08:59
النائب جورج عطالله للـLBCI: لن نتخلى عن المناصفة في التعيينات
0
أخبار لبنان
07:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:34
وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع
أخبار لبنان
07:34
وزير الصحة: الرعاية الصحية حق للجميع
0
أخبار لبنان
07:28
قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب
أخبار لبنان
07:28
قائد قوات اليونيفيل: نعمل مع الجيش لاعادة الاستقرار الى الجنوب
0
أخبار لبنان
04:12
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
أخبار لبنان
04:12
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الرئيس السوري أحمد الشرع يمسح دموعه في حلب لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إسرائيل تسير على خيط رفيعٍ بين الحرب والسلام
0
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
أخبار دولية
13:43
جلسة خاصة لمجلس الامن هدفت لمناقشة الواقع في قطاع غزة: لاستنهاض العمل على حل الدولتين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:10
في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)
منوعات
15:10
في مشهد مرعب... جزء ضخم من نهر جليدي في جبال الألب انفصل عن مساره والنتيجة كارثية (فيديو)
2
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
أمن وقضاء
13:15
تعميم من الداخلية إلى مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال
3
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
4
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
5
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
15:38
جعجع لـ حوار المرحلة: لا يمكنني تفسير ما حصل في إنتخابات إتحاد بلديات المتن... وأولويتنا الآن إتفاقية الهدنة
6
أخبار دولية
00:54
ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب
أخبار دولية
00:54
ماسك تنحّى من منصبه في إدارة ترامب
7
أمن وقضاء
10:26
سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الأسطوان عكار
أمن وقضاء
10:26
سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الأسطوان عكار
8
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
اسرار
23:42
أسرار الصحف المحلية 29-5-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More