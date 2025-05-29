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غارة في اقليم التفاح بين عين قانا وكفرفيلا

آخر الأخبار
2025-05-29 | 13:48
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غارة في اقليم التفاح بين عين قانا وكفرفيلا
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غارة في اقليم التفاح بين عين قانا وكفرفيلا

 
 
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