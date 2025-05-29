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o
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o
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ثلاث غارات استهدفت أطراف بلدة بنعفول قضاء صيدا
آخر الأخبار
2025-05-29 | 16:18
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ثلاث غارات استهدفت أطراف بلدة بنعفول قضاء صيدا
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