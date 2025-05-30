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التحكم المروري: تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الأولى يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2025-05-30 | 02:55
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التحكم المروري: تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الأولى يعمل على المعالجة
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