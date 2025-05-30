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الرئيس عون أبلغ السفير الصيني لدى لبنان Qian Minjian مع نهاية مهمته تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة

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2025-05-30 | 03:13
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الرئيس عون أبلغ السفير الصيني لدى لبنان Qian Minjian مع نهاية مهمته تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة
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الرئيس عون أبلغ السفير الصيني لدى لبنان Qian Minjian مع نهاية مهمته تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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