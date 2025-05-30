وزير الاتصالات السوري للـLBCI: لا خصخصة في قطاع الاتصالات السوري بل استثمارات مشتركة وقد أطلقنا في الوزارة مشروع "SilkLink" الذي يضع سوريا على الخارطة الرقمية العالمية كممر استراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا وسنكشف تفاصيله للاعلام قريباً

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