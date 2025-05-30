مسؤول في حماس: من الواضح أن الرد الإسرائيلي يهدف في الأساس إلى ترسيخ الإحتلال وهو لا يلبي أيًا من المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا

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