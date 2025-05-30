بري لدى مغادرته قصر بعبدا: الاجتماع مع الرئيس عون كان ممتازا

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الرئيس عون أطلع بري على نتائج زياراته إلى الخارج وأجريا تقييماً للانتخابات البلدية والاختيارية وتطرقا إلى الوضع في الجنوب ومسألة التمديد لليونفيل كما بحثا في إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب