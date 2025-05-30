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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 13:30 والساعة 20:00
آخر الأخبار
2025-05-30 | 07:34
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 13:30 والساعة 20:00
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تفجير
ذخائر
منفجرة
القليعة
مرجعيون
الساعة
13:30
والساعة
20:00
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