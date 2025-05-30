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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام الحدث والاضرار مادية

آخر الأخبار
2025-05-30 | 10:16
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام الحدث والاضرار مادية
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التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام الحدث والاضرار مادية

 
 
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