التلفزيون السوري: غارة إسرائيلية تستهدف مدينة جبلة

الرئيس عون أبلغ السفير الصيني لدى لبنان Qian Minjian مع نهاية مهمته تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة

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