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وزير الخارجية الإيراني: إيران تعتبر السلاح النووي "غير مقبول"

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2025-05-31 | 01:46
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وزير الخارجية الإيراني: إيران تعتبر السلاح النووي &quot;غير مقبول&quot;
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وزير الخارجية الإيراني: إيران تعتبر السلاح النووي "غير مقبول"

 
 
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