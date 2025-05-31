الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مريض في مستشفى القديس جاورجيوس بحاجة إلى وحدات دم من فئة A-... للتبرع، التواصل على: 70514253
آخر الأخبار
2025-05-31 | 04:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مريض في مستشفى القديس جاورجيوس بحاجة إلى وحدات دم من فئة A-... للتبرع، التواصل على: 70514253
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مستشفى
القديس
جاورجيوس
بحاجة
وحدات
A-...
للتبرع،
التواصل
70514253
التالي
وكالة الأنباء الكويتية: الرئيس السوري سيصل البلاد غدًا الأحد في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية الإيراني: حق التخصيب هو من الحاجات الأساسية للبلاد ويرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:23
اعتقالات جديدة في بلدية اسطنبول بتهمة الفساد
أخبار دولية
07:23
اعتقالات جديدة في بلدية اسطنبول بتهمة الفساد
0
أخبار دولية
07:15
تقرير سريّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن البرنامج النوويّ
أخبار دولية
07:15
تقرير سريّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن البرنامج النوويّ
0
آخر الأخبار
07:13
التقرير الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم ترد مرارًا على أسئلة الوكالة أو لم تقدم إجابات موثوقة من الناحية الفنية عليها وقامت بتطهير المواقع
آخر الأخبار
07:13
التقرير الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم ترد مرارًا على أسئلة الوكالة أو لم تقدم إجابات موثوقة من الناحية الفنية عليها وقامت بتطهير المواقع
0
أخبار دولية
07:05
الوفد الوزاريّ العربيّ ندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
07:05
الوفد الوزاريّ العربيّ ندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:23
اعتقالات جديدة في بلدية اسطنبول بتهمة الفساد
أخبار دولية
07:23
اعتقالات جديدة في بلدية اسطنبول بتهمة الفساد
0
أخبار دولية
07:15
تقرير سريّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن البرنامج النوويّ
أخبار دولية
07:15
تقرير سريّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن البرنامج النوويّ
0
آخر الأخبار
07:13
التقرير الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم ترد مرارًا على أسئلة الوكالة أو لم تقدم إجابات موثوقة من الناحية الفنية عليها وقامت بتطهير المواقع
آخر الأخبار
07:13
التقرير الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم ترد مرارًا على أسئلة الوكالة أو لم تقدم إجابات موثوقة من الناحية الفنية عليها وقامت بتطهير المواقع
0
أخبار دولية
07:05
الوفد الوزاريّ العربيّ ندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
07:05
الوفد الوزاريّ العربيّ ندد بمنع إسرائيل زيارته إلى الضفة الغربية المحتلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-04
نديم الجميل قبيل الإدلاء بصوته: الكلمة للشعب
أخبار لبنان
2025-05-04
نديم الجميل قبيل الإدلاء بصوته: الكلمة للشعب
0
فنّ
2025-04-10
طوني عيسى يعبّر عن حبه لابنته على طريقته (فيديو)
فنّ
2025-04-10
طوني عيسى يعبّر عن حبه لابنته على طريقته (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-05-29
القاضي الحجار اختتم استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وتركه بسند إقامة
أخبار لبنان
2025-05-29
القاضي الحجار اختتم استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وتركه بسند إقامة
0
أخبار دولية
2025-04-29
المرصد السوري: حصيلة الاشتباكات في جرمانا ترتفع إلى 14 قتيلا
أخبار دولية
2025-04-29
المرصد السوري: حصيلة الاشتباكات في جرمانا ترتفع إلى 14 قتيلا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
جبيل تنتخب رئيسًا لإتحادها في نصف معركة... والعين على معركة الإنماء
تقارير نشرة الاخبار
14:17
جبيل تنتخب رئيسًا لإتحادها في نصف معركة... والعين على معركة الإنماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تصويب صورة الاسلام.. هدف تدرك أهميته الحكومات العربية الرائدة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تصويب صورة الاسلام.. هدف تدرك أهميته الحكومات العربية الرائدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فرص التصدير متاحة لزيت الزيتون اللبنانيّ... ولكن بشروط
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فرص التصدير متاحة لزيت الزيتون اللبنانيّ... ولكن بشروط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اعترافات الرأس المدبر لجريمة خطف وقتل باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اعترافات الرأس المدبر لجريمة خطف وقتل باسكال سليمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعثة صندوق النقد المفاوِضة في وزارة المال وجردة لما بعد اجتماعات الربيع
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعثة صندوق النقد المفاوِضة في وزارة المال وجردة لما بعد اجتماعات الربيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تباين أميركيّ - فرنسيّ حول تعديل دور اليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تباين أميركيّ - فرنسيّ حول تعديل دور اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جولة أميركية في ذروة الصراع وطبول الحرب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
جولة أميركية في ذروة الصراع وطبول الحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
شد حبال بين إعادة الإعمار ونزع السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:29
شد حبال بين إعادة الإعمار ونزع السلاح
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 30-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 30-5-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:39
عطلة عيد الأضحى المبارك من 6 الى 9 حزيران
أخبار لبنان
09:39
عطلة عيد الأضحى المبارك من 6 الى 9 حزيران
2
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اعترافات الرأس المدبر لجريمة خطف وقتل باسكال سليمان
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اعترافات الرأس المدبر لجريمة خطف وقتل باسكال سليمان
3
أمن وقضاء
10:22
يسلبون المارة بقوة السلاح على طريق المطار...
أمن وقضاء
10:22
يسلبون المارة بقوة السلاح على طريق المطار...
4
خبر عاجل
03:43
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في منطقة دير الزهراني في جنوب لبنان وقضينا على محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله
خبر عاجل
03:43
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في منطقة دير الزهراني في جنوب لبنان وقضينا على محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله
5
أخبار لبنان
10:25
الرئيس سلام يتابع قضية الاستاذ الجامعيّ وسام سعادة
أخبار لبنان
10:25
الرئيس سلام يتابع قضية الاستاذ الجامعيّ وسام سعادة
6
أمن وقضاء
09:24
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا - بعلبك
أمن وقضاء
09:24
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا - بعلبك
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 31-05-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 31-05-2025
8
صحف اليوم
00:47
مخاوف على جبهة لبنان... (الجمهورية)
صحف اليوم
00:47
مخاوف على جبهة لبنان... (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More