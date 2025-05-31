وكالة الأنباء الكويتية: الرئيس السوري سيصل البلاد غدًا الأحد في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

مركز عمليات طوارىء الصحة: سقوط شهيد في غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة في دير الزهراني - قضاء النبطية

مركز عمليات طوارىء الصحة: سقوط شهيد في غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة في دير الزهراني - قضاء النبطية

مريض في مستشفى القديس جاورجيوس بحاجة إلى وحدات دم من فئة A-... للتبرع، التواصل على: 70514253