الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون تجمعًا لجنود العدو وآلياته في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس

آخر الأخبار
2025-05-31 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون تجمعًا لجنود العدو وآلياته في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سرايا القدس: قصفنا بقذائف هاون تجمعًا لجنود العدو وآلياته في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

القدس:

قصفنا

بقذائف

تجمعًا

لجنود

العدو

وآلياته

منطقة

الضابطة

الجمركية

LBCI التالي
وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيليّ دمر عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية كان آخرها قصف وحرق 3 مولدات بقدرات عالية
وكالة الطاقة الذرية: إيران سرّعت من وتيرة انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:59

حماس: سلمنا ردنا على مقترح ويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
10:54

الجميّل: النظام انتهى فلماذا لا يزال اللاجئون في لبنان؟

LBCI
خبر عاجل
10:50

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفلة انتخاب ملكة جمال العالم ٢٠٢٥

LBCI
موضة وجمال
10:46

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025 (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:54

الجميّل: النظام انتهى فلماذا لا يزال اللاجئون في لبنان؟

LBCI
موضة وجمال
10:46

تأهل لبنان ضمن Top 20 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025 (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:39

نائب الرئيس الفلسطينيّ حسين الشيخ: قرار إسرائيل وصول الوفد العربيّ الإسلاميّ لرام الله هو تصعيد خطير ويعبّر عن سلوك متعجرف واستفزازيّ وندرس مع الأشقاء العرب كيفية الردّ

LBCI
أخبار لبنان
10:22

الرئيس عون لرئيس دولة الإمارات: ايفاد البعثة الرسمية عكس الاهتمام الذي أُبدي في دعم لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-04-27

طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

LBCI
أخبار دولية
2025-05-30

المتحدث باسم الكرملين: من المتوقع أن تناقش روسيا وأوكرانيا قائمة شروط وقف إطلاق النار

LBCI
اسرار
2025-04-07

أسرار الصحف 08-04-2025

LBCI
اقتصاد
2025-05-27

جدول جديد لأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

حديث عن رد حماس على مقترح ويتكوف بعد ظهر اليوم... هذا الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:11

فضل الله: هل طبقت الحكومة ما التزمت به في إعادة الإعمار؟

LBCI
أخبار دولية
07:05

ترامب يقيل مديرة المتحف الوطني للبورتريه زاعمًا أنها متحيزة حزبيًا بشدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

جبيل تنتخب رئيسًا لإتحادها في نصف معركة... والعين على معركة الإنماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تصويب صورة الاسلام.. هدف تدرك أهميته الحكومات العربية الرائدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

فرص التصدير متاحة لزيت الزيتون اللبنانيّ... ولكن بشروط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اعترافات الرأس المدبر لجريمة خطف وقتل باسكال سليمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعثة صندوق النقد المفاوِضة في وزارة المال وجردة لما بعد اجتماعات الربيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

سوريا تفتح ذراعيها للاستثمارات انتهى دور القطاع العام في المنشآت الاقتصادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اعترافات الرأس المدبر لجريمة خطف وقتل باسكال سليمان

LBCI
موضة وجمال
09:40

ندى كوسا في إطلالة ملوكية ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2025 (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
03:43

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في منطقة دير الزهراني في جنوب لبنان وقضينا على محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
03:13

فصيلة درك برمانا تحقق بموضوع تهريب أدوية من تركيا ومصر إلى لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:47

مخاوف على جبهة لبنان... (الجمهورية)

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 31-05-2025

LBCI
خبر عاجل
08:00

ترقبوا ملكة جمال لبنان ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم للعام 2025 الساعة الرابعة بعد الظهر عبر شاشة الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:52

الرئيس عون والسيدة الأولى في مزار سيّدة لبنان -حريصا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More