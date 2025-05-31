التقرير الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لم ترد مرارًا على أسئلة الوكالة أو لم تقدم إجابات موثوقة من الناحية الفنية عليها وقامت بتطهير المواقع

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