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إيران: سنتخذ "التدابير المناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضد طهران في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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2025-05-31 | 12:00
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إيران: سنتخذ &quot;التدابير المناسبة&quot; ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضد طهران في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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إيران: سنتخذ "التدابير المناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراء ضد طهران في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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