رويترز عن مسؤول في حماس: لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة ونعتبره مقبولا لإجراء مفاوضات ورد إسرائيل لا يتوافق مع ما وافقت عليه الحركة

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