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عشرة شهداء وأكثر من مئة جريح بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات وفق الدفاع المدني في غزة
آخر الأخبار
2025-06-01 | 00:16
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عشرة شهداء وأكثر من مئة جريح بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات وفق الدفاع المدني في غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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