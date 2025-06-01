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"تفجيرات" خلف انهيار جسرين في روسيا قرب حدود أوكرانيا

آخر الأخبار
2025-06-01 | 04:07
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&quot;تفجيرات&quot; خلف انهيار جسرين في روسيا قرب حدود أوكرانيا
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"تفجيرات" خلف انهيار جسرين في روسيا قرب حدود أوكرانيا

 
 
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