الرئيس عون غادر العراق عائدًا إلى لبنان مختتمًا زيارته الرسمية

وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للجيش بمواصلة التقدم نحو جميع الأهداف في غزة بغض النظر عن أي مفاوضات

وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للجيش بمواصلة التقدم نحو جميع الأهداف في غزة بغض النظر عن أي مفاوضات

زيلينسكي يعلن أن وفدًا أوكرانيًا سيكون في إسطنبول الإثنين لمفاوضات مع روسيا