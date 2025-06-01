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وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للجيش بمواصلة التقدم نحو جميع الأهداف في غزة بغض النظر عن أي مفاوضات
آخر الأخبار
2025-06-01 | 09:34
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وزير الدفاع الإسرائيلي: أصدرت تعليماتي للجيش بمواصلة التقدم نحو جميع الأهداف في غزة بغض النظر عن أي مفاوضات
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