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بيان مشترك: تواصل مصر وقطر جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لإتفاق وقف إطلاق نار في غزة

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2025-06-01 | 11:53
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بيان مشترك: تواصل مصر وقطر جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لإتفاق وقف إطلاق نار في غزة
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بيان مشترك: تواصل مصر وقطر جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لإتفاق وقف إطلاق نار في غزة

 
 
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