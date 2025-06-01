الجيش الإسرائيلي: لقطات من مسيرة تظهر أفرادًا مسلحين وملثمين يطلقون النار على مدنيين في غزة كانوا يحاولون إلتقاط مساعدات إنسانية منهوبة في جنوب خان يونس

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